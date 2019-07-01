Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поставил под сомнение план внесения в ПАСЕ резолюции против восстановления полномочий России. Недовольство возвратом российской делегации в организацию выказали Литва, Эстония, Грузия, Украина и Польша.
В результате представители этих стран пришли к договорённости создать резолюцию, направленную против восстановления всех прав РФ в ПАСЕ. Джабаров полагает, что не все государства будут готовы пойти до конца. При этом, по словам сенатора, сама по себе резолюция ничего не меняет, так как Россия уже состоит в ПАСЕ и наделена всеми полномочиями.
Но, я повторяю, это не значит, что в ПАСЕ нас ждёт мирная жизнь. Конечно, мы будем подвергаться постоянным нападкам наших друзей заклятых, — отметил политик.
Джабаров подчеркнул, что Россия готова к подобному развитию событий, а на все выпады последуют адекватные ответы, передаёт «
Как ранее писал News.ru, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что гордится голосованием делегации его страны за восстановление «равноправного членства» России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом депутат сказал в ходе выступления на российско-словацком бизнес-форуме в Москве.