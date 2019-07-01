https://static.news.ru/photo/b6dcc62c-9c1f-11e9-a278-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поставил под сомнение план внесения в ПАСЕ резолюции против восстановления полномочий России. Недовольство возвратом российской делегации в организацию выказали Литва, Эстония, Грузия, Украина и Польша.

В результате представители этих стран пришли к договорённости создать резолюцию, направленную против восстановления всех прав РФ в ПАСЕ. Джабаров полагает, что не все государства будут готовы пойти до конца. При этом, по словам сенатора, сама по себе резолюция ничего не меняет, так как Россия уже состоит в ПАСЕ и наделена всеми полномочиями.

Но, я повторяю, это не значит, что в ПАСЕ нас ждёт мирная жизнь. Конечно, мы будем подвергаться постоянным нападкам наших друзей заклятых, — отметил политик.

Джабаров подчеркнул, что Россия готова к подобному развитию событий, а на все выпады последуют адекватные ответы, передаёт « ПолитЭксперт ».

Как ранее писал News.ru, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что гордится голосованием делегации его страны за восстановление «равноправного членства» России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом депутат сказал в ходе выступления на российско-словацком бизнес-форуме в Москве.