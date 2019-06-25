https://static.news.ru/photo/6515b59e-9736-11e9-b730-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Свыше 70% украинских граждан уверены, что глава страны Владимир Зеленский должен начать прямой диалог с Москвой, чтобы восстановить мир в Донбассе. Таковы данные опроса, проведённого Институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».

На вопрос «Должен ли глава государства ради восстановления мира на востоке страны пойти на прямой диалог с Москвой?» 40,4% респондентов ответили «Безусловно, да». Ответ 30% опрошенных звучал как «Скорее да». Лишь 18,7% высказались против диалога, 10,9% испытали затруднения с ответом, передаёт RT .

В опросе участвовали три тысячи украинцев.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе саммита G20 в Осаке может состояться встреча Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Однако представители японского МИД сообщили, что украинского президента нет в списке приглашённых на мероприятие.