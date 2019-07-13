https://static.news.ru/photo/bdbb77a0-a579-11e9-b728-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Правительство столицы согласовало на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвящённые предстоящим выборам в Мосгордуму. Об этом заявил первый замглавы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами, — сообщил «Интерфаксу» Олейник.

По его словам, 20 июля акция пройдёт с 14:00 до 16:00 с согласованным количеством участников до 15 тысяч человек. 21 июля мероприятие состоится с 14:00 до 16:30, на нём предполагается присутствие 10 тысяч человек.

Как писал News.ru, окружные избирательные комиссии столицы завершили приём документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Только 56 человек из 416 были зарегистрированы в качестве соискателей статуса депутата. Среди подавших документы — 21 действующий парламентарий. Окончательный список претендентов станет известен не позднее 17 июля.