https://static.news.ru/photo/aa8539f4-a94e-11e9-ac5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Госдума РФ приняла в третьем чтении пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нововведения направлены на исключение возможности необоснованных обвинений граждан в шпионаже.

В частности, из-под соответствующей уголовной статьи выведены приборы, системы, комплексы, устройства и инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, но при этом находящиеся в свободной торговле. На этих гаджетах обязательно должны быть заметы органы управления и маркировка.

Исключения составят устройства, которые после доработки позволяют собирать личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом информацию без ведома её обладателя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя ситуацию до абсурда. Политик уточнил, что граждан нельзя наказывать за приобретение GPS-трекера для домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с камерами или системами геолокации. Он подчеркнул, что законодательство должно идти в ногу с развитием технологий, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что правительство внесло в Госдуму законопроект о шпионских устройствах и GPS-трекерах. Он предлагает изменения в статью 20.23 КоАП. Поправки поясняют значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».