USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,260 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс

Автоколонна с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины Dmitry Sharomov/Russian Look/Global Look Press

Автоколонна с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины

политика [ версия для печати ]

Россия продолжит оказывать поддержку Донбассу, который остался без всякой помощи Киева. Для этого будут использованы все доступные средства, народ, отвергнутый собственной страной, не останется в одиночестве.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала в программе «Большая игра». Песков добавил, что Киев не стал платить своим же соотечественникам пенсии, отказался поставлять лекарства, выплачивать социальные сборы.

«Это делает Россия. Она будет продолжать оказывать эту поддержку», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что попытки Украины решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 15:08, 20 декабря 2018
ДНР: ВСУ увеличивают своё присутствие в Донбассе
общество 00:55, 20 декабря 2018
Тонны новогодних подарков доставит в Донбасс МЧС
в мире 18:35, 19 декабря 2018
Украина выдвинула России условия перемирия в Донбассе
Лента новостей
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
в мире 00:06
Cуд Линча становится преступлением в США
Другие новости
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
политика 18:28
О чём говорил Путин
News.ru собрал основные темы и высказывания президента с большой пресс-конференции
политика 16:50
Пушков: Трамп счёл Сирию проигранной
политика 16:41
МИД России уличил США в неприятии основ демократии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top