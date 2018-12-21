Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс

Россия продолжит оказывать поддержку Донбассу, который остался без всякой помощи Киева. Для этого будут использованы все доступные средства, народ, отвергнутый собственной страной, не останется в одиночестве.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала в программе «Большая игра». Песков добавил, что Киев не стал платить своим же соотечественникам пенсии, отказался поставлять лекарства, выплачивать социальные сборы.
«Это делает Россия. Она будет продолжать оказывать эту поддержку», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что попытки Украины решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал.