https://static.news.ru/photo/a1a7b31c-b2da-11e9-a645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд арестовал политика Дмитрия Гудкова на 30 суток. Об этом News.ru сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

Арестован Тверским судом на 30 суток. Арест отсчитывается с момента задержания, то есть с 28 июля, — сказала она.

Адвокат добавила, что на это постановление уже подана апелляционная жалоба. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде 1 августа.

Гудкову вменяют ч.8 статьи 20.2 КоАП — «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Его задержали перед акцией оппозиции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. За несколько дней до этого Дмитрий был допрошен по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома. Кроме того, у него дома прошёл обыск.

Ранее News.ru рассказывал об обысках и допросах независимых кандидатов в Мосгордуму.