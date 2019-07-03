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Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин назвал запрет Канады на въезд жителей Донбасса с российскими паспортами заслуживающим негативной реакции.

Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно, — сообщил РИА Новости дипломат. Руководитель Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что власти не пустят на...