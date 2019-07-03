Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза.
Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе, — говорится в распоряжении.
Ранее News.ru сообщил, что Валентик, возглавлявший Рослесхоз с 2014 года, написал заявление об отставке на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.