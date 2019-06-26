https://static.news.ru/photo/5f1737fc-97eb-11e9-9246-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Демешин Фото: ssla.ru

Совет Федерации назначил на пост заместителя генпрокурора РФ государственного советника юстиции 3-го класса Дмитрия Демешина. Такое решение было принято на пленарном заседании в среду, 26 июня.

Об этом пишет ТАСС . Назначить Демешина рекомендовали комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности. Как сообщал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, Дмитрий Демешин работает в прокуратуре более 20 лет, большую часть этого времени он занимает руководящие посты. Сейчас Демешин руководит управлением Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ранее News.ru писал, что заместителей генпрокурора ищут среди сотрудников ведомства. В соответствии с законом глава Генпрокуратуры должен представить данные о кандидатах президенту, а после их должна назначить на должности верхняя палата парламента.