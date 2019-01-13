Дипмиссия РФ побывала в «лагерях перевоспитания» в Китае

https://news.ru/storage/news/68a91925cc4eda67020688d92edd73f8/098c0845-4a07-4a70-9de0-f31fd984ab4d_850.jpg Afriadi Hikmal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские дипломаты в числе других иностранных представителей побывали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Поездку для них организовал МИД КНР ввиду многочисленных публикаций в прессе о «лагерях для перевоспитания», куда помещают уйгуров и других представителей тюркских народов, исповедующих ислам.

Внимание делегации обратили на достижения в развитии региона, также им показали те самые лагеря, называемые центрами профессиональной подготовки и воспитания. Они находятся в городе Каши, уездах Хэтянь и Моюй. Эти центры, как пояснили в российском посольстве, используются в целях профилактики и борьбы с угрозами распространения в регионе идей экстремизма и терроризма. Такое же объяснение даёт и официальный Пекин.

«Власти региона вынуждены принимать особые, подчас весьма строгие меры по их нейтрализации и профилактике. При этом, разумеется, необходимо соблюдать гражданские права, уважать традиции и обычаи местного населения», — приводит РИА Новости слова представителя российского посольства.

В посольстве также подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации в Синьцзяне, положением и условиями жизни проживающих там российских граждан.

Люди, помещённые в центры перевоспитания, изучают историю КНР, пишут сочинения и поют коммунистические песни. Многих из них, по словам родственников, мучают, пытают и не дают вернуться домой. Порядки в лагерях находятся за пределами судебной системы страны, поэтому воспитанников наказывают за разговоры с возлюбленными, которые живут за границей, и ношение бороды, писал Business Insider. Кроме того, уйгурам запрещают поститься в Рамадан, в связи с чем рестораны заставляют работать в запрещённое по исламу время, а женщинам не разрешают носить бурки и платки. Некоторых воспитанников также просят сдавать паспорта и путешествовать только при наличии письменного разрешения.

Ранее News.ru писал о том, что в Киргизии прошёл митинг в поддержку соотечественников, отправленных в перевоспитательные центры в Китае, требования к правительству защитить родственников в Синьцзяне поступали не раз и от жителей Казахстана. А США рассматривают вопрос введения санкций из-за политики Китая по отношению к уйгурам.