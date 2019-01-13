USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,628.10 $
МОСКВА-6°C13:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Дипмиссия РФ побывала в «лагерях перевоспитания» в Китае

Afriadi Hikmal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Российские дипломаты в числе других иностранных представителей побывали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Поездку для них организовал МИД КНР ввиду многочисленных публикаций в прессе о «лагерях для перевоспитания», куда помещают уйгуров и других представителей тюркских народов, исповедующих ислам.

Внимание делегации обратили на достижения в развитии региона, также им показали те самые лагеря, называемые центрами профессиональной подготовки и воспитания. Они находятся в городе Каши, уездах Хэтянь и Моюй. Эти центры, как пояснили в российском посольстве, используются в целях профилактики и борьбы с угрозами распространения в регионе идей экстремизма и терроризма. Такое же объяснение даёт и официальный Пекин.

«Власти региона вынуждены принимать особые, подчас весьма строгие меры по их нейтрализации и профилактике. При этом, разумеется, необходимо соблюдать гражданские права, уважать традиции и обычаи местного населения», — приводит РИА Новости слова представителя российского посольства.

В посольстве также подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации в Синьцзяне, положением и условиями жизни проживающих там российских граждан.

Люди, помещённые в центры перевоспитания, изучают историю КНР, пишут сочинения и поют коммунистические песни. Многих из них, по словам родственников, мучают, пытают и не дают вернуться домой. Порядки в лагерях находятся за пределами судебной системы страны, поэтому воспитанников наказывают за разговоры с возлюбленными, которые живут за границей, и ношение бороды, писал Business Insider. Кроме того, уйгурам запрещают поститься в Рамадан, в связи с чем рестораны заставляют работать в запрещённое по исламу время, а женщинам не разрешают носить бурки и платки. Некоторых воспитанников также просят сдавать паспорта и путешествовать только при наличии письменного разрешения.

Ранее News.ru писал о том, что в Киргизии прошёл митинг в поддержку соотечественников, отправленных в перевоспитательные центры в Китае, требования к правительству защитить родственников в Синьцзяне поступали не раз и от жителей Казахстана. А США рассматривают вопрос введения санкций из-за политики Китая по отношению к уйгурам. 


#россия #китай #уйгуры
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
Как падение национальной валюты страны влияет на амбициозные планы Турции во внешней политике
в мире 16:01, 13 августа 2018
Трамп толкает Эрдогана к Китаю
Как падение национальной валюты страны влияет на амбициозные планы Турции во внешней политике
Пекин лоббирует новую операцию сирийских войск, которую отрицает Москва
в мире 15:19, 3 августа 2018
Китайцы наступают на сирийский Идлиб
Пекин лоббирует новую операцию сирийских войск, которую отрицает Москва
За последний год на «перевоспитание» отправили около 1 млн человек
в мире 10:51, 30 мая 2018
Китай мучает мусульман в местных ГУЛАГах
За последний год на «перевоспитание» отправили около 1 млн человек
Лента новостей
в мире 13:01
Нетаньяху рассказал об ударах по Сирии
общество 12:57
Роспотребнадзор нашёл в магазинах сотни тонн опасной икры
спорт 12:50
Овечкину зашили рану во время матча НХЛ
политика 12:49
Нового начальника полиции могут назначить в Петербурге
политика 12:46
В Минобороны отчитались о деэскалации в Сирии
Другие новости
политика 12:49
Нового начальника полиции могут назначить в Петербурге
политика 12:46
В Минобороны отчитались о деэскалации в Сирии
политика 11:22
Замглавы МИД КНДР встретилась с российским послом
политика 08:38
Конгресс США проверит «тёмную связь» Путина и Трампа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top