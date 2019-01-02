Помпео: нам нужно больше информации по делу Уилана

Представители Белого дома надеются переговорить с задержанным в РФ гражданином Соединённых Штатов Полом Уиланом в ближайшие часы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Мы надеемся, что сотрудники консульства будут допущены к нему в течение нескольких часов и смогут узнать больше», — цитирует дипломата ТАСС.
Российские силовики провели операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Мужчину подозревают в шпионаже. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым.
Ранее News.ru сообщил о просьбе Вашингтона пустить своих представителей к бывшему военному. Белый дом уверен, что экс-сотрудник правоохранительных органов не станет сознательно нарушать закон.