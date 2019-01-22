Дипломаты РФ сожалеют из-за решения ЕС о санкциях

https://news.ru/storage/news/1582e5c9059d2058be52c5fbc818aea2/894ee9ce-62dc-405d-a18b-c2fe2891acd3_850.jpg Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введение антироссийских санкций ЕС из-за инцидента в Солсбери прокомментировали в посольстве РФ в Великобритании. Дипломаты назвали это «блоковым решением», принятым не на основании фактов, а из соображений солидарности.

«Консервативное правительство Терезы Мэй до сих пор не предоставило ни российской стороне, ни общественности, ни даже союзникам по ЕС и НАТО никакой заслуживающей доверия и подлежащей верификации информации о мартовских событиях прошлого года в Солсбери», — сказал пресс-секретарь диппредставительства России в Британии.

Он добавил, что российская сторона ожидает официальных итогов расследования в Британии, полной информации об отравлении Скрипалей, а также предоставления консульского доступа к ним.

На деле выходит, что странам ЕС достаточно голословного назначения виновных Лондоном, отметил дипломат.

«Эта ситуация показывает также, что Великобритания и после выхода из ЕС намерена оказывать влияние на внешнюю политику Евросоюза, причём в антироссийском ключе», — сказал пресс-секретарь.

Совет ЕС 21 января ввёл первые санкции из-за событий в Солсбери в марте 2018 года.

Ранее МИД РФ отреагировал на решение об ограничительных мерах, писал News.ru.