Дипломаты РФ сожалеют из-за решения ЕС о санкциях

Введение антироссийских санкций ЕС из-за инцидента в Солсбери прокомментировали в посольстве РФ в Великобритании. Дипломаты назвали это «блоковым решением», принятым не на основании фактов, а из соображений солидарности.
«Консервативное правительство Терезы Мэй до сих пор не предоставило ни российской стороне, ни общественности, ни даже союзникам по ЕС и НАТО никакой заслуживающей доверия и подлежащей верификации информации о мартовских событиях прошлого года в Солсбери», — сказал пресс-секретарь диппредставительства России в Британии.
Он добавил, что российская сторона ожидает официальных итогов расследования в Британии, полной информации об отравлении Скрипалей, а также предоставления консульского доступа к ним.
На деле выходит, что странам ЕС достаточно голословного назначения виновных Лондоном, отметил дипломат.
«Эта ситуация показывает также, что Великобритания и после выхода из ЕС намерена оказывать влияние на внешнюю политику Евросоюза, причём в антироссийском ключе», — сказал пресс-секретарь.
Совет ЕС 21 января ввёл первые санкции из-за событий в Солсбери в марте 2018 года.
Ранее МИД РФ отреагировал на решение об ограничительных мерах, писал News.ru.