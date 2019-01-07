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Дипломаты разных стран надеются на встречу с Уиланом в РФ

Пол Уилан vk.com/paulnwhelan

Пол Уилан

политика [ версия для печати ]

Задержанного в России Пола Уилана навестили только американские дипломаты. Представители других стран обратились в МИД РФ с запросом, они смогут приехать к Полу в СИЗО, но только с его согласия, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона. Он арестован и может быть осужден в России на 20 лет.

По официальным данным, Пол руководит службой безопасности крупной компании «Борг Уорнер», а в Москву приезжал на свадьбу к друзьям.

Уилан помимо американского гражданства обладает британским подданством, ирландским гражданством. МИД РФ также получил запрос от посольства Канады для посещения Пола.

Ранее News.ru писал, что Дэвид Уилан, брат задержанного Пола Уилана, рассчитывает на новое свидание с ним уже на этой неделе.


#сша #шпионаж #ПолУилан
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