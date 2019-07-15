Представители РФ и Грузии начали переговоры в Госдуме РФ. Межпарламентская группы создана в 2017 году после предложения членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии «Альянс патриотов Грузии».
Делегацию из Тбилиси возглавил политик Георгий Ломия. Вместе с ним в Москву прибыли депутаты парламента республики Ада Маршания и горсовета столицы Грузии Гоча Тевдорадзе. Кремль представляют руководитель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, а также депутаты Казбек Тайсаев и Артём Кавинов, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей РФ, свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».