https://static.news.ru/photo/2ad67a14-a61b-11e9-871f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Согласно его данным, четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигали свою кандидатуру по восьмому избирательному округу. В 13 округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтяревой.

С такой же проблемой столкнулись Алексей Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко, выдвигавшийся по 42-му избирательному округу. Оба они являются самовыдвиженцами. Кроме того, кандидату по 43-му округу Любови Соболь также отказано в регистрации, так как Мосгоризбирком выявил в собранных ею подписях брак выше допустимого, передаёт «РИА Новости» .

Ранее News.ru писал о том, что партии, которые не были зарегистрированы на выборах, смогут оспорить их итоги. Проект закона внесли в Госдуму, комитет палаты по госстроительству рассмотрит его 10 июля.