Детей судей предложили зачислять в школу вне очереди

https://news.ru/storage/news/b7eea68b072baf508f13b9660a7e2ebb/fd24e3d6-3a1a-489b-bbd9-22e9c37c71bf_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Законопроект о зачислении детей судей, следователей и прокуроров в школы без очереди внесли на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С инициативой выступили глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков.

Они мотивируют это тем, что профессиональная деятельность судей, прокуроров и работников СК отличается высокой загруженностью.

«Между тем, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, они лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — объяснил Тетердинко.

Если парламентарии его одобрят, то документ вынесут на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал о том, что депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский, ранее возмутивший коллег по партии заявлением о необходимости отменить пенсии, обнародовал новое нетривиальное предложение: отменить бесплатную медицину и полисы обязательного медицинского страхования.