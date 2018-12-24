Детей судей предложили зачислять в школу вне очереди

Законопроект о зачислении детей судей, следователей и прокуроров в школы без очереди внесли на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С инициативой выступили глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков.
Они мотивируют это тем, что профессиональная деятельность судей, прокуроров и работников СК отличается высокой загруженностью.
«Между тем, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, они лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — объяснил Тетердинко.
Если парламентарии его одобрят, то документ вынесут на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».
Ранее News.ru писал о том, что депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский, ранее возмутивший коллег по партии заявлением о необходимости отменить пенсии, обнародовал новое нетривиальное предложение: отменить бесплатную медицину и полисы обязательного медицинского страхования.