Депутаты защитят журналистов на войне

https://news.ru/storage/news/e262af3d8c0632b469f1540a2b0f464f/6529eecf-332d-40d1-ae5c-4e11ff46ce03_850.jpg Дамир Булатов/РИА Новости

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин

Теперь риски работы сотрудника редакции ложатся на работодателя

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли поправки в закон о СМИ, которые увеличивают ответственность редакций за риски журналистов в командировках в горячие точки. Какие изменения теперь ждут наших коллег по цеху — разбирался News.ru.

Все думские фракции после гибели в 2014 году на Украине российских журналистов при исполнении своих обязанностей — корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, оператора Первого канала Анатолия Кляна, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина — внесли поправки в законодательство. Документ был принят в первом чтении в феврале 2015 года, однако затем работа над ним была приостановлена.

В первоначальной версии текста речь шла, в частности, о страховании, обучении, а также об административной ответственности редакций в случае невыполнения своих обязательств перед сотрудниками, командированными в горячие точки.

Согласно доработанному тексту, под выполнением поручения редакции в «особых условиях» подразумевается осуществление журналистом «профессиональной деятельности на территории России, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооружённых конфликтов и на территории проведения контртеррористической операции, определённых согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определённом правительством России, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооружённого конфликта».

Документ обязывает редакции получать письменное согласие своего сотрудника на выполнение поручения в особых условиях. Оно должно быть оформлено «в письменной форме, с указанием сотрудника, а также информации о действиях, которые он должен совершить, о месте, в которое направляется, и сроке выполнения поручения».

Помимо этого, редакции обяжут выплачивать единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели сотрудника. В случае смерти корреспондента она должна составлять не менее 2 млн рублей. Причинение вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90%, компенсируется суммой не менее 1 млн рублей. Каждые 10% степени утраты трудоспособности предусматривают выплаты не менее 100 тыс. рублей.

Также оговорены затраты на покрытие расходов на оказание журналисту экстренной медицинской помощи за границей, они составят размер фактических расходов, но ограничиваются максимальной суммой в 2 млн рублей. Предусматривается компенсация расходов на возвращение сотрудника редакции в Россию в случае его неспособности передвигаться самостоятельно. За каждый день просрочки выплат установлены пени. Выдача компенсаций будет осуществляться независимо от выплат, которые положены по закону об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В случае если редакция за счёт собственных средств заключила договор добровольного страхования корреспондента, направленного в горячую точку, она будет освобождаться от обязательств по выплате компенсаций.

Управляющий партнёр Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко считает, что журналист часто строит отношения с редакцией на доверии.

«Журналист сам определяет уровень своих рисков. Но многие редакторы будут теперь думать: "А не оформить ли мне права на этот потенциальный материал и отправить сотрудника в отпуск?" А лишь потом купить текст», — сказал он News.ru.

Напомним, что в Центральноафриканской республике (ЦАР) в ночь на 31 июля погибли россияне: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали там документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».