Депутаты пытаются защитить Курилы

https://news.ru/storage/news/b87f631a87621714cc87338f83c37e23/b9557a9c-187f-476b-9da2-21c84dd99713_850.jpg Сергей Красноухов/ТАСС

Инициатива ЛДПР налагает вето на попытки отторжения островов

Депутаты Госдумы на фоне последних событий вокруг Курил решили внести на рассмотрение законопроект, который фактически налагает вето на разработку правовых актов по отторжению островов от Российской Федерации. Как это отразится на дальнейших переговорах с Японией по вопросам Курил — выяснял News.ru.

Как отмечается в документе, подготовленном ЛДПР, правовые акты, содержащие положения об отторжении Курил, «не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».

Подобная депутатская инициатива была разработана в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы «северных территорий». В частности, в Токио обещали приложить все усилия, для скорейшего возвращения «северных территорий».

Автор законопроекта, депутат Сергей Иванов пояснил News.ru, что японская сторона подаёт вопрос о передаче Курильских островов так, как будто он уже решён.

«Я считаю, что в этом вопросе надо давно поставить точку. В соответствии с Конституцией, потеря куска территории — это потеря всего суверенитета государства», — прокомментировал Иванов News.ru свою инициативу.

Между тем японский посол в России Тоёхиса Кодзуки ещё 9 января был вызван в МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве «обратили внимание» на высказывания официальных лиц Японии по вопросам мирного договора.

Так, премьер Японии Синдзо Абэ рассказал телеканалу «Асахи», что Токио претендует на территорию Южных Курил, однако речи о выселении оттуда россиян не идёт. Кроме того, отмечалось, что правительство Японии вырабатывает предложения для Москвы по отказу от взаимных претензий на компенсации, связанных с Курильскими островами, на которые претендует Япония.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с японским послом заявил, что подобные высказывания «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года и дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров».

«Решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет РФ над Южными Курилами», — заявили в МИД России.

Ещё во время саммита G20 в Буэнос-Айресе сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров может стать одним из ответственных за активизацию переговорного процесса между Москвой и Токио. Об этом заявлял РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков. Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Синдзо Абэ и Владимир Путин

Итогами переговоров в Сингапуре 14 ноября 2018 года между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ стало то, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Эксперты отмечали, что это стало серьёзной уступкой со стороны Токио, так как ранее в Японии требовали возвращения островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи, а лишь затем — заключение мирного договора.

Перегрев темы

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов считает, что тема Курил сейчас явно «перегрета».

«Обсуждать эту тему можно вечно и, как мне кажется, на это настроено российское руководство, которое вряд ли готово поступиться своей территорией и суверенитетом над курильскими островами», — заявил Шатилов.

По его мнению, сейчас идёт маневрирование политиков вокруг Курильских островов — наблюдаются попытки переиграть японских визави.

«Судя по тому, как события складываются сегодня, я думаю, что по целому ряду обстоятельств российское руководство не готово обсуждать в настоящий момент эту проблему. И японцы тут должны кусать локти, поскольку шанс у них был в 90-е годы, так как возникали проекты фактически продажи двух островов фактически в обмен на японские инвестиции», — сказал эксперт.

Однако, по его мнению, японцы, видимо, решили, что Россия тогда и так развалится, а сейчас уже поздно, несмотря на все разговоры вокруг данной проблемы. Но, с другой стороны, очень многие готовы на этой теме попиариться. Прежде всего, оппозиция.

«И мы видим, что проект закона внесён по линии ЛДПР. Партия Жириновского пытается поймать некую волну, отмобилизовать себе ряд сторонников. Также в этом плане действуют коммунисты и другие силы. Однако мне кажется, что по этой теме никаких кардинальных территориальных изменений в РФ не произойдёт, и руководство РФ вряд ли отдаст часть своих земель для заключения совершенно необязательного мирного договора с Японией», — уверен Шатилов.

Цена вопроса

Согласно оценке Шатилова, данные острова стоят слишком дорого, даже для японцев, поскольку это очень ценный и экономический и военно-стратегический ресурс. Второй момент связан с тем, что государство не может действовать как бизнесмен, который распродаёт свои активы. Сергей Булкин/News.ru

«Если ты один раз поступился территорией, дальше тебе могут предъявлять претензии и другие стороны. Взять, например, Эстонию, которая требовала Пыталовский район Псковской области или Финляндию, которая хотела Карелию», — отметил он.

Государство на то и государство, что оно блюдёт свою территорию и не создаёт прецеденты. Даже если продать что-то и выгодно, хотя всех активов Японии может не хватить, чтобы купить острова по рыночной стоимости, то тогда тебя начнут трясти со всех сторон.

Со своей стороны, политолог Алексей Мухин считает, что Япония пытается надавить на российскую сторону в процессе переговоров и заключения мирного договора.

«Развязана информационная кампания с целью оказания беспрецедентного давления на российскую сторону. Обсуждаются технические детали якобы какого-то соглашения, до заключения мирного договора», — сказал Мухин.

На эти действия как раз отреагировали в Госдуме внесением такого законопроекта. И данную реакцию вполне можно назвать правомерной.