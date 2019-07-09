Во вторник, 9 июля, на пленарном заседании Государственная дума приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту России. Таким стал ответ российских депутатов на скандальные выпады журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» в адрес России и президента РФ Владимира Путина.

Накануне комитет ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил проект постановления «О заявлении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации „О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии“». А сегодня депутатами этот документ был принят.

По мнению председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова (КПРФ), «только санкции, а не слова, действуют на наших оппонентов». Он вспомнил историю с возвращением делегации России в ПАСЕ, заявив, что это случилось вовсе не потому, что европейцы вдруг воспылали ни с того ни с сего к нам любовью. На решение ПАСЕ, уверен он, повлияла навязчивая агрессивность наших оппонентов из Украины, да и потеря денег, которые перестала выплачивать в ПАСЕ российская делегация.

Мы предлагаем использовать те же самые санкционные меры в отношение других стран. Вот Украина. Только мы решили запретить продажу бензина — они сразу обратились к нам. России надо учиться пользоваться такими санкционными инструментами очень умело. А то ведь как бывает — страна принимает дискриминационные меры к нашей стране, к нашему языку, а правительство России продолжает поставлять им продукцию со скидкой. Мы предлагаем данным заявлением жёстко реагировать не только на это действие Грузии, но и все аналогичные, — подчеркнул Калашников.

Сергей Булкин/News.ru

После доклада профильного комитета депутаты традиционно задают вопросы. На этот раз уточнение было всего одно. Елена Драпека спросила, не лучше ли вводить санкции в отношении руководства Грузии, а не простых граждан.

Если уж мы объявляем блокаду, надо начинать с руководства, а не рядовых грузин, помогающих своим семьям, — добавила она.

Калашников ответил, что Госдума в своём заявлении не вводит конкретные санкции, а только призывает правительство принять наиболее взвешенное решение.

Первым от фракций выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил, что именно Грузия попросилась в состав России, а получив защиту — стала требовать самостоятельности.

Одним запретом «Боржоми» не обойдёмся. Надо прекратить все отношения в экономике, переводы, поставки энергии. Нужны самые жёсткие решительные меры, — предложил Жириновский.

В свою очередь, «Единая Россия» будет требовать от Грузии не просто извинений, а полной смены риторики в адрес России. С таким заявлением от фракции парламентского большинства выступил вице-спикер Пётр Толстой.

Оставить эту ситуацию в стороне и сказать, что давайте забудем и продолжим поддерживать хоть какие-то отношения, неправильно. Такая политика может привести только к тому, что Россию перестают уважать. Напомню, что только благодаря России, её защите в мире существует два «злобных инвалида» — Украина и Грузия. И вот — оскорбления в эфире. С Россией такой дворовый стиль общения не пройдёт. Извинения нужны, но извиняться надо не за отдельные слова, а за всю риторику в адрес России. Так что мы голосуем за это заявление, — отметил он.

По мнению замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, реакция России должна быть, с одной стороны, смягчена в отношение простых, ни в чём не виновных граждан Грузии. А с другой стороны — ужесточена в отношении конкретных виновников и оскорбителей.

Олег Нилов Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

То, что мы видели с экрана, — это не хамство, а скорее уголовное преступление. Омерзительные оскорбления видели тысячи детей и женщин. Так что мы предлагаем не останавливаться на предложенных мерах. Нужна уголовная ответственность в отношении таких людей, которые выходят не только в эфир телевидения, но и на парламентскую трибуну и говорят: «Я убивал, убиваю и буду убивать русских». Таких надо доставлять сюда, в Россию, и изолировать, например в психушке, потому что только больной человек может сказать такое, — заметил Нилов.

Извинения должны быть принесены на государственном уровне. Причём не только за этот безобразный инцидент, но и за всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране, уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Отвратительная безобразная выходка ведущего «Рустави 2» возмутительна. То, что позволил себе грузинский, с позволения сказать, журналист, и провокация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия — звенья одной цепи. Это общее следствие проводимой из-за океана политики по разобщению грузинского и российского народов, по навязыванию Тбилиси курса, контролируемого из Вашингтона. В любом случае руководству Грузии здесь надо быть мудрее, не идти на провокации в ущерб собственным интересам. Поэтому предлагаемые ограничительные меры, считаю, могли бы стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей. Это вполне адекватно, — пояснил свою мысль Слуцкий.

Лидер эсеров Сергей Миронов предложил объявить бойкот телеканалу «Рустави 2», а первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Михаил Емельянов решил пойти еще дальше:

У нас есть такое предложение: ввести такие санкции, чтобы те компании, которые размещают рекламу на «Рустави 2», не имели бы право размещать свою рекламу в российских СМИ, пока этот журналист не будет уволен.

Сразу после голосования в ГД пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил жёсткую и единодушную позицию парламентариев РФ на антироссийские провокации в Грузии.