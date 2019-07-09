https://static.news.ru/photo/0d24076a-a24d-11e9-bc37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума не будет отзывать поданное в правительство заявление о введении экономических санкций против Грузии. Слова президента Владимира Путина, что это чрезмерная реакция, на намерение депутатов не повлияли.

Документ даёт право кабмину разрабатывать ответные меры при необходимости, — приводит РИА Новости слова председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Как отмечают в кабмине, заявление парламентариев по антигрузинским санкциям там видели, но при этом обращают внимание и на слова президента, высказавшегося против этого.

9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил Путина. Сам глава государства 9 июля выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. По его мнению, это помешает восстановлению отношений между странами. Кроме того, делать этого не следует «из уважения к грузинскому народу», писал News.ru.