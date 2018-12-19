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Депутатов накажут за конфликты интересов

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Госдума в ходе заседания приняла в третьем чтении закон, который устанавливает ответственность депутатов за непредотвращение конфликта интересов. Наказание будет представлять собой предупреждение или освобождение от должности в Совфеде и ГД без прекращения полномочий сенатора или депутата.

В документе уточняется, что лишение права занимать должности действует с момента принятия решения о применении к парламентарию соответствующей меры ответственности до прекращения срока его полномочий. Порядок применения к политику одной из мер ответственности определяется регламентом палаты.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон направлен на унификацию единых антикоррупционных стандартов по предотвращению конфликта интересов.

«И мы считаем, что это обоснованно, есть запрос общества на то, чтобы власть была ответственной, и нам нужно ему соответствовать», — заявил Володин.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», сообщает АГН «Москва».

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что нововведение позволит установить дифференцированную ответственность для депутатов. Он отметил, что до сих пор существовал только один вид ответственности — прекращение полномочий парламентария, однако за несоблюдение антикоррупционных ограничений оно не могло быть применено, сообщает ФАН

Ранее News.ru писал, что проект закона об ответственности за непредотвращение конфликта интересов будет рассмотрен Госдумой. По словам сенатора Андрея Кутепова, при нарушении антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, сенаторы и депутаты могут быть отстранены от занимаемой должности.


#госдума #депутаты #конфликт #наказание
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