https://static.news.ru/photo/61ec8680-ae07-11e9-a801-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Насколько качественно депутаты Госдумы РФ отрабатывают свое жалование? И не ошиблись ли граждане при выборе парламентариев? Эти и другие схожие вопросы, не секрет, часто приходят в голову россиянам, когда они узнают из СМИ об очередной законотворческой инициативе из ГД. Помочь разобраться в думских КПД решили составители доклада «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». В среду, 24 июля, в ТАСС был представлен публике 7-й интегральный рейтинг.

Если верить представленным данным (исследование проводилось с января по июль 2019 года), то больше всего стоит задуматься членам «Единой России». В прошлом году их представители из Госдумы оккупировали весь пьедестал почета аналогичного рейтинга. На этот раз ситуация существенно изменилась. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») занял первое место. Второе досталось депутату от КПРФ Сергею Гаврилову. На третьем — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В тройку лидеров на этот раз не попали прошлогодние «отличники» — первый вице-спикер палаты Александр Жуков и вице-спикер Ирина Яровая. Они опустились в новом рейтинге на 14-е и 7-е места.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

А как же председатель ГД Вячеслав Володин, которого трудно заподозрить в низком трудовом КПД? Где в рейтинге вездесущие бессменные лидеры Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов? Их в представленном докладе вообще не оказалось по понятным причинам. Как уточнили авторы исследования, председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании из-за «неоспоримого преимущества по сравнению с остальными депутатами».

В действительности, оценивали «слуг народа» всего по четырем критериям: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. К примеру, у Гаврилова самый высокий индекс цитируемости — 51,74. Зато один из самых низких — по активности в палате.