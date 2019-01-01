Депутат: референдума по передаче Курил не будет

https://news.ru/storage/news/26040ec8da827da50d0cdcd2f1e1e988/52ea8de9-49f5-4388-9094-423f152d3d51_850.jpg Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Референдума или опроса на территории Курильских островов по вопросу присоединения к Японии проводиться не будет, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«У Российской Федерации очень четкая позиция по вопросу Курильских островов. Этот территориальный вопрос не рассматривался. Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в рамках интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Токио претендует на Южные Курилы.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче части Курильских островов Японии не может быть и речи. По его словам, это объясняется нерушимостью границ и безопасностью России, писал News.ru.