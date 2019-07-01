https://static.news.ru/photo/e2c509f4-9c36-11e9-94b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о необходимости создания международных принципов для борьбы с угрозами фейковых новостей, а также поиска инициаторов их распространения. Он призвал ликвидировать интернет-офшоры.

Основная проблема на сегодняшний день — это ликвидация интернет-офшоров, тех зон, где люди так или иначе могут прятаться за фейковыми аккаунтами, сайтами, понимая, что они будут безнаказанными, если находятся в другой юрисдикции, — цитирует Левина ТАСС .

По мнению парламентария, Интернет должен быть трансграничен и юрисдикции в нём быть не должно.

Здесь страны должны максимально сотрудничать, если речь идёт о нарушениях в тех сферах, которые для всех очевидны. Необходимы выработка международных принципов общих угроз и поиск этих инициаторов, зачинщиков в распространении такой информации, — подчеркнул Левин.

Депутат также отметил, что владельцы крупных транснациональных площадок признают, что не в силах самостоятельно справиться с последствиями распространения недостоверной информации и «просят участия государства, государственных органов в поиске и выработке этого международного регулирования».

А значит, это регулирование нужно, — резюмировал Левин.

Как писал News.ru, западные журналисты раскритиковали шутку президента США Дональда Трампа на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Японии. Глава Белого дома прокомментировал вопросы корреспондентов о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.

По мнению Трампа, «фейковые новости — это классный термин» и в России их нет, в отличие от США. Путин в ответ сказал, что в его стране есть такая проблема.