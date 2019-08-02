https://static.news.ru/photo/b26f4bf6-b541-11e9-877a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Старшинов Фото: duma.gov.ru

Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей. Также он предложил увеличить срок задержания до трёх суток.

По его мнению, более серьёзные меры заставят людей задуматься о последствиях.

Международный опыт показывает, что, например, в европейских странах штрафы за участие в несанкционированных акциях существенно выше, чем в России. Считаю, что правильно было бы увеличить штрафы с нынешних 10–20 тыс. до 1 млн рублей, — передаёт его слова ТАСС .

Кроме того, он уверен, что предусмотренные законом три часа административного задержания не позволяют полицейским провести необходимые следственные действия.

Политик добавил, что законопроект может появиться в парламенте после окончания каникул.

Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга 27 июля следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.