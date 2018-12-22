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Депутат назвал вбросом новый доклад разведки США

Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Новый доклад американской разведки о том, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы США в 2018 году, — очередной вброс для раскручивания «санкционной спирали», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Санкционная спираль, которая активно раскручивается с 2014 года, нуждается в постоянной подпитке дополнительной информацией, дополнительными претензиями. Если такой информации нет, то её нужно сконструировать», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, подобные вбросы происходят с определённой периодичностью, чтобы «поддерживать очаг конфронтации постоянно в горящем режиме».

Как писал News.ru ранее, доклад национальной разведки Штатов будет представлен Министерству внутренней безопасности и генпрокурору. При одобрении сделанных в документе выводов американская сторона введёт новые санкции в отношении «виновных стран».


#сша #госдума #вмешательствоввыборы #разведка
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