https://static.news.ru/photo/34db9724-a6fc-11e9-9abb-fa163e074e61_1024.jpgФото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Москва готова поэтапно снимать ограничения в отношении Грузии при условии, что Тбилиси будет готов к сотрудничеству. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю... Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти, — цитирует Калашникова РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее представители России и Грузии начали переговоры в Госдуме. Межпарламентская группа создана в 2017 году после предложения членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии «Альянс патриотов Грузии».