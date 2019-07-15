Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители РФ и Грузии начали переговоры в Госдуме РФ. Межпарламентская группы создана в 2017 году после предложения членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии «Альянс патриотов Грузии».

Делегацию из Тбилиси возглавил политик Георгий Ломия. Вместе с ним в Москву прибыли депутаты парламента республики Ада Маршания и горсовета столицы Грузии Гоча Тевдорадзе. Кремль представляют руководитель комитета по делам...