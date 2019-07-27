https://static.news.ru/photo/40c91310-b069-11e9-a176-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиции необходимо жёстко реагировать на беспорядки во время незаконных акций протеста. Об этом заявила депутат Госдумы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.

Неконструктивная оппозиция действует подло, цинично, не в соответствии с законом, нарушая правопорядок, — приводит её слова « ПолитЭксперт ».

Бессараб считает, что члены команды Алексея Навального должны быть изолированы от общества. Стражи порядка сделают всё возможное и не допустят вовлечения в происходящее простых граждан, уверена депутат.

Ранее News.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России. Он назвал провокаторами тех, кто пытается провести несанкционированный митинг в Москве.