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Депутаты Госдумы в ходе ближайшего заседания готовятся рассмотреть в первом чтении «большое количество» законопроектов, сообщил первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков. По его словам, парламентарии могут принять около 20 новых законов.

Кроме того, во втором чтении планируется обсудить более 40 документов. Заседание состоится 16 июля 2019 года, передаёт АГН «Москва». Ранее News.ru писал, что представители РФ и Грузии начали переговоры в...