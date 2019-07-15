Визит делегации Грузии в Россию для участия в двустороннем диалоге «непопулярный, но правильный шаг», заявил депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия. Он добавил, что в Москве представители государств обсудили перспективы восстановления авиасообщения.
Мы не будем об этом сейчас говорить вслух, потому что враги доброжелательных отношений сделают всё, чтобы сорвать эти планы, — цитирует политика РИА Новости.
Ломия возглавляет делегацию Грузии. Кроме него, в её состав вошли депутаты национального парламента Ада Маршания и городского совета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Ранее News.ru сообщал, что, несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей РФ, свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».