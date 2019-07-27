https://static.news.ru/photo/3db49772-b036-11e9-a3fa-fa163e074e61_1024.jpgВетка железной дороги в ФеодосииФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Снятие железнодорожной блокады Крыма выгодно прежде всего самой Украине. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым. Инициативу местного жителя Шеремет назвал сигналом для новых властей Киева. Парламентарий выразил надежду, что украинский лидер выполнит предвыборные обещания и восстановит дружественные отношения с Россией.
Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти, — цитирует депутата РИА Новости.
По словам Шеремета, Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом, по его словам, свидетельствует ежегодный прирост украинских туристов на полуострове.