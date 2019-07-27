https://static.news.ru/photo/3db49772-b036-11e9-a3fa-fa163e074e61_1024.jpg Ветка железной дороги в Феодосии Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Снятие железнодорожной блокады Крыма выгодно прежде всего самой Украине. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым. Инициативу местного жителя Шеремет назвал сигналом для новых властей Киева. Парламентарий выразил надежду, что украинский лидер выполнит предвыборные обещания и восстановит дружественные отношения с Россией.

Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти, — цитирует депутата РИА Новости .

По словам Шеремета, Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом, по его словам, свидетельствует ежегодный прирост украинских туристов на полуострове.

Как ранее писал News.ru, такого же мнения придерживается вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Он также отметил, что препятствий для возобновления железнодорожного сообщения с российской стороны нет.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом.