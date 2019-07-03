https://static.news.ru/photo/97b60bb8-9d06-11e9-b9f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приказы и распоряжения нового президента Украины Владимира Зеленского игнорируются правоохранительными органами страны. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в связи с ситуацией вокруг избрания меры пресечения руководителю местного представительства РИА Новости Кириллу Вышинскому.

Сегодняшнее руководство Украины в лице президента Зеленского не может ничего сделать, потому что его приказы и распоряжения игнорируются многими силовыми органами, — цитирует парламентария RT .

Водолацкий полагает, что ситуация не изменится до тех пор, пока не произойдёт обновления всего руководства Украины.

Сегодня СБУ всячески тормозит суд, который уже готов принять решение об освобождении. Остаётся надеяться, что общими усилиями международного и журналистского сообщества удастся освободить невиновного человека, — добавил депутат.

Также он отметил, что с просьбой об освобождении Вышинского к властям Украины «обращаются международные правовые институты». Журналист, как полагает депутат, «долгое время находится в тюрьме по надуманным обвинениям, которые ничем не подтверждаются».

Как писал News.ru, ранее суд по избранию дальнейшей меры пресечения над Кириллом Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.

Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ заявил, что украинские власти должны не просто смягчить меру пресечения обвинённому в госизмене Вышинскому, а обязаны снять с него все обвинения. В организации подчеркнули, что «в отличие от российских официальных структур, Профсоюз журналистов последовательно выступает против незаконного преследования всех журналистов».