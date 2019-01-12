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Депутат Госдумы осудил коллегу за алкоголь для детей

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль назвал мифом идею о том, что родители могут научить ребёнка правильно пить спиртное. Такую мысль высказывал его коллега Андрей Свинцов.

«Детям категорически нельзя предлагать алкоголь. Наоборот, им нужно показывать очевидную разницу в развитии, поведении и мышлении между теми, кто хотя бы даже "культурно" пьёт, и теми, кто не пьёт вообще. Так называемое культурное питье — тоже миф», — приводит РИА Новости слова Огуля.

Вместо дегустаций он порекомендовал родителям учить детей здоровому образу жизни.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что подростки должны попробовать алкоголь из рук родителей. Так, по его словам, детей можно обезопасить от отравления некачественными напитками, писал News.ru.


#госдума #алкоголь #дети
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