https://static.news.ru/photo/37cc8182-94c8-11e9-ab22-fa163e074e61_1024.jpg Антон Морозов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский парламентарий Антон Морозов прокомментировал слова немецкого коллеги Рольфа Мютцениха о необходимости поиска общих интересов и выстраивании взаимоотношений с РФ.

По его словам, сейчас многие европейские политики делают аналогичные заявления, поскольку Россия является важным партнёром для государств ЕС. Однако высказывания носят индивидуальный характер, к коллективному решению по данному вопросу европейцы пока не пришли. Депутат полагает, что причиной тому — политическое давление со стороны США.

Однако мы исходим из того, что рано или поздно Европа повернётся лицом к России, — сказал он телеканалу RT .

Ранее News.ru писал о том, что страны ЕС продлили санкции в отношении России ещё на год. Ограничения распространяются на импорт в страны сообщества товаров из Крыма, на любые инвестиции на территории полуострова, а также на экспорт в регион ряда товаров.