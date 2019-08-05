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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что РФ не оставит попыток привлечь США к переговорам в области безопасности, так как поведение американской стороны после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) непредсказуемо.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин.

Россия не будет оставлять попыток усадить американских партнёров за стол переговоров, — отметил политик.

По его мнению, желание президента США Дональда Трампа создать подобный договор с участием других стран вызывает сомнение, так как при любом обсуждении этого вопроса Вашингтон «уходит в кусты», передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Главной его темой стал односторонний выход США из ДРСМД.