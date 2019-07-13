https://static.news.ru/photo/e31b6c40-a622-11e9-9524-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Емельянов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Михаил Емельянов предложил ограничить доступ к выборам для националистов и кандидатов от «псевдодемократических, псевдолиберальных, компрадорских сил». Допускать к избирательному процессу, по его мнению, следует только «системных кандидатов», вписывающихся «в рамки суверенного проекта».

Я скажу не очень популярную вещь, но в выборах должны участвовать системные партии, системные кандидаты, должен быть плюрализм, но этот плюрализм должен вписываться в рамки суверенного проекта. Те силы, которые ставят этот суверенитет под вопрос, я считаю, в выборах участвовать не должны, — сказал Емельянов «Интерфаксу», комментируя информацию о снятии с выборов в Мосгордуму девяти кандидатов в депутаты.

Своё мнение он подкрепил отсылкой к опыту других государств. В том числе и США, где, по его словам, двухпартийная политическая система оберегается американскими элитами для того, чтобы иметь контроль над теми, кто допускается к выборам.

Это то, что происходит на Западе, там тоже не все партии, не все силы допускаются к выборам, они отсекаются административным ресурсом, и западные элиты жестко модерируют и свое политическое пространство, и свое информационное пространство, — сказал Емельянов.

В Госдуме депутат является первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия».

14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Согласно его данным, четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России» и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигали свои кандидатуры по восьмому избирательному округу.

В 13-м округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтярёвой.

С такой же проблемой столкнулись Алексей Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко, выдвигавшийся по 42-му избирательному округу. Оба они являются самовыдвиженцами.

Кроме того, кандидату по 43-му округу Любови Соболь также отказано в регистрации, так как Мосгоризбирком выявил в собранных ею подписях брак выше допустимого, писал News.ru.