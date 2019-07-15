https://static.news.ru/photo/73e702e8-a71d-11e9-a34d-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Бальбек Фото: facebook.com/RuslanBalbek

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявления экс-секретаря Совета национально безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста. Парламентарий отметил, что украинский политик забыл о том, что на полуострове есть российские военные.

Турчинов, уверен Бальбек, думает, что ПВО региона будут «открыв рот» наблюдать за полётом ракет «Нептун». Говоря о самом оружии, которым бывший секретарь планирует нанести удар по объекту, депутат подчеркнул, что никто никогда не видел, как оно поражает цель.

Пуски мы видели, а результата нет, — напомнил Бальбек.

Он считает, что Турчинов своими заявлениями пытается сломать хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Москвой и Киевом, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, могут «в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия». Об этом заявил Турчинов.