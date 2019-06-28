Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что Грузия сначала должна принести официальные извинения России за «антирусскую истерию», а затем дать гарантии безопасности туристам.
По его словам, до тех пор, пока этого не случится, стоит воздержаться от поездок в эту страну.
Сейчас Грузия усилиями некоторых деятелей растоптала сама свою репутацию перед мировым сообществом, — сказал он
ФАН.
Депутат также отметил, что все гарантии, которая Грузия давала туристам и дипломатам, были растоптаны в прах «русофобами-экстремистами».
Как ранее писал News.ru, Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси спровоцировал антироссийские протесты, сообщил, что намерен снова туда поехать.