https://static.news.ru/photo/52eb3572-a5a7-11e9-916c-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Фёдоров Фото: Национально-освободительное движение (youtube), Bsivko (screenshot)/BY 3.0/commons.wikimedia.org

Кандидаты в МГД, сторонники Алексея Навального, намерены провести несогласованные акции якобы в поддержку независимых кандидатов. Суть их требований состоит в том, чтобы они были допущены к участию в выборах, несмотря на обнаруженные фальсификации.

Предстоящие мероприятия прокомментировал депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров. Он заявил, что охотно выйти на несанкционированный митинг, зная о его незаконности, могут лишь закоренелые преступники, которые не воспринимают всерьёз букву закона.

Для них что магазин ограбить, что выйти на митинг — это одно и то же, — считает парламентарий.

Политик убеждён, что представитель оппозиции использует их исключительно для набора собственных политических очков.

По мнению других экспертов, предвыборная активность сторонников оппозиции может быть направлена лишь на хайп и самопиар, так как члены МГД уполномочены контролировать только социально-экономические сферы жизни города и не имеют отношения к большой политике.

Ранее Навальный обещал доверившимся ему студентам и школьникам, что каждый, кого задержат на митинге, получит по $10 тысяч. Однако деньги не были выделены.

Как писал News.ru, секретарь столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский намерен обратиться с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному, который обнаружил у родственников политика иностранные активы.