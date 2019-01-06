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Депутат Думы обвинил Британию в зацикленности на санкциях

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Очередные публикации британских СМИ на тему отравления в Солсбери носят идеологический характер и направлены на поддержание санкционной политики властей в отношении России. Такое мнение высказал первый заместитель главы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

По его словам, Британия «вошла в круг решений, связанных с санкционной политикой», и вынуждена её чем-то обосновывать и подкреплять. Для этого изобретаются новые ходы и ищутся инфоповоды, в том числе и в истории с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Комментируя сообщение Telegraph о том, что британским властям стали якобы известны детали планируемого убийства Скрипалей, парламентарий напомнил, что до сих пор Лондон так и не предоставил убедительных доказательств причастности России к инциденту.

«Думаю, что и на этот раз будет примерно так же», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее хакеры из группы Anonymous опубликовали документы, согласно которым произошедшее в Солсбери было заранее спланировано властями Великобритании. Некоторые из них относятся к государственному проекту Integrity Initiative, предположительно, направленному на вмешательство Лондона в дела других стран. 


#госдума #россия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ДЕЛОСКРИПАЛЕЙ
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