Очередные публикации британских СМИ на тему отравления в Солсбери носят идеологический характер и направлены на поддержание санкционной политики властей в отношении России. Такое мнение высказал первый заместитель главы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
По его словам, Британия «вошла в круг решений, связанных с санкционной политикой», и вынуждена её чем-то обосновывать и подкреплять. Для этого изобретаются новые ходы и ищутся инфоповоды, в том числе и в истории с отравлением Скрипалей в Солсбери.
Комментируя сообщение Telegraph о том, что британским властям стали якобы известны детали планируемого убийства Скрипалей, парламентарий напомнил, что до сих пор Лондон так и не предоставил убедительных доказательств причастности России к инциденту.
«Думаю, что и на этот раз будет примерно так же», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее хакеры из группы Anonymous опубликовали документы, согласно которым произошедшее в Солсбери было заранее спланировано властями Великобритании. Некоторые из них относятся к государственному проекту Integrity Initiative, предположительно, направленному на вмешательство Лондона в дела других стран.