Деньги россиянкам после 30 лет не нужны

https://news.ru/storage/news/6a233544a22cb7033cb59c88ddd73f70/d392c749-5af4-4ab7-bf83-6daf7a006234_850.jpg Александр Рюмин/ТАСС

Спикер Новгородской областной думы знает лучше, когда рожать

Елена Писарева, занимающая должность главы Новгородской областной думы, считает совершенно справедливым установление выплат по рождению первенца жительницам региона в возрасте до 30 лет. Разменяв четвёртый десяток, женщина вполне может подумать и о более высоком, сконцентрировав себя на воспитании младенца, а не забивать голову финансовыми вопросами. В ситуации разбирался News.ru

«После 30 лет женщина понимает, что ей деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — сказала Писарева, слова которой попали в прицел местных СМИ.

По её мнению, средства можно будет получить, когда ребёнок достигнет полуторагодовалого возраста, с тем чтобы потратить их на новое жильё.

Со слов Писаревой, в нацпроекте «Демография» речь идёт о необходимости помощи женщинам в возрасте от 24 до 29 лет. Между тем в News.ru ознакомились с данным проектом, в нём не оказалось упоминания данного возраста для рожениц.

Согласно данным документа, федеральный проект направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время проекта выплаты на первого ребёнка получат не менее 1,3 млн семей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года будет продлено действие программы маткапитала, и все семьи, имеющие двух и более детей, получат соответствующий сертификат, а это не менее 1,6 млн семей.

При этом не менее 415,5 тыс. семей, имеющих трёх и более детей, проживающих в регионах, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, получат ежемесячную денежную выплату.

По замыслу правительства, в 2024 году в пять раз увеличится количество активно вовлечённых российских банков, предоставляющих ипотечные кредиты гражданам, имеющим детей, по ставке 6% годовых.

News.ru удалось связаться с Еленой Писаревой. В беседе с порталом она постаралась разъяснить, что на самом деле имела в виду.

«Безусловно, материальная поддержка нужна всем: и в 30 лет, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребёнка из-за того, что сначала хотят встать на ноги», — сказала Писарева News.ru.

По её словам, региональные власти будут обязательно работать над тем, чтобы в будущем поддерживать матерей и более старшего возраста. Но пока изыскать финансовые возможности для такого варианта поддержки не удалось.

duma.novreg.ru Елена Писарева (слева)

Правительство Новгородской области, Новгородская областная дума, медицинское сообщество обеспокоены тем, что возраст женщин, рожающих первого ребёнка, за последние годы сильно повысился, отметила она. Сейчас средний возраст матери при рождении первого ребёнка в Новгородской области приблизился к 29 годам, десять лет назад он составлял 27 лет, в 90-х годах — 25 лет.

«Ни для кого не секрет, что чем старше роженица, тем больше вероятность тяжёлого течения беременности и осложнений во время родов, а также возможных патологий у новорождённого», — отметила спикер областной думы.

Региональный капитал, считает она, — стимулирующая мера для новгородцев. «Мы хотим, чтобы новгородские семьи не откладывали рождение первого ребёнка в связи с тем, что ещё не построено жильё или не выплачена ипотека», — подчеркнула глава региональной думы.

Родить после 30? Легко!

Между тем с Писаревой в вопросе «опасного» возраста для родов не согласна акушер-гинеколог, директор «Женского медицинского центра» Татьяна Кузнецова. По её словам, опасный возраст — это до 16–17 лет и после 40 лет.

«Раньше после 28 лет это была уже старая первородящая, то теперь рожают и в 35, и в 40. Рожают сами и с помощью кесарева сечения, только необходимо хорошее дородовое наблюдение, выявлять всю патологию и вести правильно беременность. Тогда опасности не будет», — сообщила Кузнецова.

В мире срок нормальных родов сдвинулся, сейчас рожают гораздо позже. Если же есть патологии или плохой анамнез, много выкидышей, мертворождения, тогда, говорит врач, заранее планируют и делают кесарево сечение до родов на 38–39-й неделе. «А так, возраст сдвинулся, женщины помолодели», — подчеркнула она.

Чиновники не видят россиян

Политолог Дмитрий Орешкин, комментируя произошедшее, сказал, что все, кто сейчас занимает посты в региональных органах власти, — это чиновники, пришедшие в последние 20 лет.

«Для них жизненный опыт очень прозрачен, карьерный рост зависит от того, как ты удачно или неудачно вписался в вертикаль власти, поэтому они всегда смотрят вверх, а не вниз. Они понимают, что их статус зависит от того, как они выстроили отношения с вышестоящим руководством. Это для них очевидная норма жизни, поэтому, когда снизу поступают какие-то неприятные сигналы, они испытывают раздражение, которое не всегда готовы и вообще не считают нужным скрывать. Они устроили свою жизнь, у них всё хорошо», — сказал Орешкин.

А получается, что тут вдруг внизу какие-то возмущения — то говорят, что дети в школах недоедают, то про мусорные полигоны, то предъявляют претензии, что не выплатили зарплату. Чиновников это совершенно искренне раздражает, потому что портит их картинку в глазах вышестоящего руководства. Поэтому, считает политолог, у них вполне естественное стремление заткнуть нижестоящих. Они так, собственно, и говорят — что вас никто не просил рожать детей или что вы, врачи, негодуете, вы бы лучше пол помыли. Для них, уверен Орешкин, это норма жизни. И только после того, как им сверху говорят, что они позволяют себе лишнего, чиновники начинают понимать, что совершили ошибку.

Сергей Булкин/News.ru

«И тогда они начинают что-то там демонстрировать. Опять же — верхушке, а не народу. Вполне объяснимое поведение людей, которые от населения никаким образом не зависят, а зависят только от благорасположенности власти», — подытожил собеседник.

Как сообщалось, в Новгородской области был одобрен проект региональной программы «Первый ребёнок», согласно которому предусматриваются выплаты в размере 100 тыс. рублей жительницам младше 30 лет. При этом на долю жительниц области старше этого возраста приходится треть перворождённых.

Конечно, 100 тыс. рублей не решат вопрос с жильём, но станут подспорьем для молодой семьи. Региональный бюджет, к сожалению, не позволяет на сегодняшний день повысить размер данной выплаты, но не исключено, что в дальнейшем региональный капитал «Первый ребёнок» может вырасти.

Вместе с тем с 2019 года в Новгородской области завершилась региональная программа помощи «Семья», по которой при рождении третьего ребёнка можно было получить 200 тыс. рублей.