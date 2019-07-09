Уголовное дело о госизмене против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева возбудили из-за передачи информации за границу с заседаний Совета безопасности.
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Как рассказал собеседник издания, Воробьёв имел третий (низший) уровень допуска к гостайне, соответственно, у него не было доступа к документам Совбеза.
Возможно, он мог знакомиться с информацией, пользуясь хорошими личными связями с Цукановым (полпредом президента в УрФО — прим. News.ru), — говорит он.
Неизвестно, кому передавались материалы. По данным издания, Воробьева подозревают в госизмене в пользу Польши: якобы у него есть польский паспорт и недвижимость в этой стране.
ФСБ заявила о задержании Воробьева 5 июля. В тот же день суд его арестовал.
Подозреваемый долгое время, вплоть до 2017 года, работал в правительстве Калининградской области. Тогда регион возглавлял Цуканов. После того, как чиновника назначили полпредом президента в УрФО, Воробьёв получил должность его помощника.
Ранее News.ru писал о том, как в уральском полпредстве отреагировали на арест помощника Цуканова.