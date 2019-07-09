https://static.news.ru/photo/74b94ea0-a246-11e9-8e57-fa163e074e61_1024.jpg Александр Воробьев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Уголовное дело о госизмене против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева возбудили из-за передачи информации за границу с заседаний Совета безопасности.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, Воробьёв имел третий (низший) уровень допуска к гостайне, соответственно, у него не было доступа к документам Совбеза.

Возможно, он мог знакомиться с информацией, пользуясь хорошими личными связями с Цукановым (полпредом президента в УрФО — прим. News.ru), — говорит он.

Неизвестно, кому передавались материалы. По данным издания, Воробьева подозревают в госизмене в пользу Польши: якобы у него есть польский паспорт и недвижимость в этой стране.

ФСБ заявила о задержании Воробьева 5 июля. В тот же день суд его арестовал.

Подозреваемый долгое время, вплоть до 2017 года, работал в правительстве Калининградской области. Тогда регион возглавлял Цуканов. После того, как чиновника назначили полпредом президента в УрФО, Воробьёв получил должность его помощника.

Ранее News.ru писал о том, как в уральском полпредстве отреагировали на арест помощника Цуканова.