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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД. Пока же заявления альянса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляют собой пропаганду.

Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения. Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам,...