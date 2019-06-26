Делегат от Италии Альвизе Маньеро заявил, что отсутствие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нарушало смысл существования самой организации.
Сам смысл этого института заключается в том, чтобы позволить нам, представителям 47 стран-членов, влиять друг на друга и противостоять друг другу, чтобы стремиться к тем целям и ценностям, которые мы все хотим развивать и продолжать реализовывать в интересах граждан наших стран, — передаёт слова Маньеро ФАН.
По его мнению, возвращение делегации России в Ассамблею делает возможным возобновление диалога в интересах развития прав граждан.
Что касается выхода украинской делегации, то делегат считает, что это наносит ущерб представительности ПАСЕ.