Альвизе Маньеро Фото: M5sParlamento/youtube.com

Делегат от Италии Альвизе Маньеро заявил, что отсутствие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нарушало смысл существования самой организации.

Сам смысл этого института заключается в том, чтобы позволить нам, представителям 47 стран-членов, влиять друг на друга и противостоять друг другу, чтобы стремиться к тем целям и ценностям, которые мы все хотим развивать и продолжать реализовывать в интересах граждан наших стран, — передаёт слова Маньеро ФАН.

По его мнению, возвращение делегации России в Ассамблею делает возможным возобновление диалога в интересах развития прав граждан.

Что касается выхода украинской делегации, то делегат считает, что это наносит ущерб представительности ПАСЕ.

Как ранее писал News.ru, мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые оспорили представители организации.

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