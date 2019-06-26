https://static.news.ru/photo/ef3f61bc-9839-11e9-9648-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe/Global Look Press

Делегация Российской Федерации смогла отдать голос на выборах генерального секретаря Совета Европы и выборах Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

Попадали в технический цейтнот, — сообщил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

Он отметил, что российская делегация успела проголосовать благодаря действиям председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Голосование по избранию генсека СЕ заканчивалось в 18:00 по страсбургскому времени. Примерно в это же время состоялось голосование по полномочиям делегации РФ, информирует « Интерфакс ».

Ранее глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) началом разрыва «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации. Глава делегации подчеркнул, что у России появилась возможность полноценно представлять интересы страны и интересы народа в Совете Европы, а также прекратить украинскую пропаганду, писал News.ru.