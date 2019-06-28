https://static.news.ru/photo/2ad48846-99c1-11e9-9b7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила с гостевым визитом в Россию председателя Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жана-Рене Фурнье. В Москву он приедет со своей делегацией в сентябре.

Мы ждём вас осенью с визитом в Россию, мы уже сроки все визита согласовали, но я хотела бы передать официальное наше приглашение,– сказала Матвиенко на встрече с Фурнье.



В рамках рабочего визита делегации Совфеда в Бёрне, Матвиенко подчеркнула, что Россия и Швейцария переживают важный момент в двусторонних отношениях и последовательно укрепляют сотрудничество. Фурнье согласился со словами спикера, напомнив, что недавно в Москве было открыто новое здание посольства Швейцарии.

Ранее Матвиенко присвоили звание почётного гражданина города-курорта Кисловодска. Решение приняли местные депутаты. Матвиенко удостоили такой чести, так как она привлекла внимание руководства страны к проблемам города и взяла под свой патронаж процесс его восстановления. Её кандидатуру выдвинула кисловодская территориальная организация Союза журналистов России, писал News.ru