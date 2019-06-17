Крым по-прежнему не может быть признан частью России, а ситуация с безопасностью в Чёрном море вызывает обеспокоенность. Резолюцию с таким заявлением приняли министры иностранных дел 28 стран Евросоюза.
Общую позицию главы МИДа выразили в ходе Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
Уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе, — цитирует заявление ТАСС.
Министры также отметили растущую стратегическую роль Чёрного моря и призвали мировое сообщество к расширению сотрудничества в регионе. Оно «будет способствовать реализации стратегии ЕС по соединению Европы и Азии и её четырёх приоритетов с точки зрения транспорта, энергетики, цифровых технологий и связи между людьми».
После прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского было начало досудебное расследование о возможной госизмене со стороны предыдущих высших руководителей страны. В основе разбирательства — выяснение обстоятельств инцидента в Керченском проливе.
Между тем, как писал News.ru, Международный трибунал вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Кроме того, власти страны должны вернуть три задержанных корабля. Вместе с тем это не должно быть препятствием для расследования уголовного дела, отметили в суде.