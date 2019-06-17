https://static.news.ru/photo/65c234d2-90e6-11e9-b2bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press

Крым по-прежнему не может быть признан частью России, а ситуация с безопасностью в Чёрном море вызывает обеспокоенность. Резолюцию с таким заявлением приняли министры иностранных дел 28 стран Евросоюза.

Общую позицию главы МИДа выразили в ходе Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

Уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе, — цитирует заявление ТАСС .

Министры также отметили растущую стратегическую роль Чёрного моря и призвали мировое сообщество к расширению сотрудничества в регионе. Оно «будет способствовать реализации стратегии ЕС по соединению Европы и Азии и её четырёх приоритетов с точки зрения транспорта, энергетики, цифровых технологий и связи между людьми».

Евросоюз на разных уровнях обсуждает Черноморский регион после инцидента 25 ноября 2018 года. Тогда суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура — по факту ведения агрессивной войны.

После прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского было начало досудебное расследование о возможной госизмене со стороны предыдущих высших руководителей страны. В основе разбирательства — выяснение обстоятельств инцидента в Керченском проливе.