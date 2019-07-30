Фото: АГН

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина заявила, что рабочая группа по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы соберётся 1 августа.

По её словам, в ЦИК поступило шесть жалоб, передаёт ТАСС. Самая ранняя была подана на прошлой неделе, она станет первой на повестке заседания.

Порядок рассмотрения жалоб будет определён председателем комиссии Эллой Памфиловой, отметила она.

Дело в том, что рассмотрение жалоб в данной ситуации подразумевает запросы в нижестоящих комиссиях подписных листов и их проверку. Поэтому это требует определённого времени, — подчеркнула представитель ведомства.

Гришина добавила, что все заявления будут рассмотрены, однако это требует времени.

Ранее News.ru сообщал, что рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину.

News.ru в соцсетях