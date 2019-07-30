https://static.news.ru/photo/4da0a4b0-b2e2-11e9-af7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина заявила, что рабочая группа по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы соберётся 1 августа.

По её словам, в ЦИК поступило шесть жалоб, передаёт ТАСС . Самая ранняя была подана на прошлой неделе, она станет первой на повестке заседания.

Порядок рассмотрения жалоб будет определён председателем комиссии Эллой Памфиловой, отметила она.

Дело в том, что рассмотрение жалоб в данной ситуации подразумевает запросы в нижестоящих комиссиях подписных листов и их проверку. Поэтому это требует определённого времени, — подчеркнула представитель ведомства.

Гришина добавила, что все заявления будут рассмотрены, однако это требует времени.

Ранее News.ru сообщал, что рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину.