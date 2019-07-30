Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина заявила, что рабочая группа по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы соберётся 1 августа.
По её словам, в ЦИК поступило шесть жалоб, передаёт
Порядок рассмотрения жалоб будет определён председателем комиссии Эллой Памфиловой, отметила она.
Дело в том, что рассмотрение жалоб в данной ситуации подразумевает запросы в нижестоящих комиссиях подписных листов и их проверку. Поэтому это требует определённого времени, — подчеркнула представитель ведомства.
Гришина добавила, что все заявления будут рассмотрены, однако это требует времени.
Ранее News.ru сообщал, что рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину.