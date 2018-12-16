СПЧ опроверг данные о вбросах на выборах в Приморье

https://news.ru/storage/news/48cc1e7f42f548843db86dbfa04c50a6/ddd62324-d880-40f6-97df-71c4a8f8346b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Член Совета при президенте РФ Александр Брод опроверг информацию о вбросах бюллетеней на повторных выборах губернатора Приморья в Находке.

«В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Находке, в гимназии № 5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней. Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открылся — в Находке нет гимназии № 5», — заявил Брод.

По его словам, повторные выборы более прозрачные и понятные.

16 декабря, в Приморском крае стартовал второй тур выборов губернатора. За этот пост будут бороться четыре кандидата — врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, депутат ЛДПР Андрей Андрейченко, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат городской Думы Роза Чемерис. По данным краевого избиркома, по состоянию на 12:00 местного времени явка на избирательные участки составила 13,97%.

Как ранее писал News.ru, полиция Владивостока задержала несколько человек, подозреваемых в скупке голосов на выборах губернатора Приморья. В пользу какого именно кандидата была попытка фальсификации, неизвестно.