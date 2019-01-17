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Ципрас получил вотум доверия парламента Греции

Алексис Ципрас Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Алексис Ципрас

политика [ версия для печати ]

Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия парламента. После двухдневных дебатов доверие действующему кабмину выразил 151 депутат.

Открытое поимённое голосование прошло поздно вечером 16 января. В нём приняли участие 299 депутатов, сообщает РИА Новости.

Вопрос о доверии Ципрасу возник после выхода из правительственной коалиции партии «Независимые греки» Паноса Камменоса. Он 13 января ушёл в отставку с поста министра национальной обороны. Оппозиция потребовала отставки правительства из-за неспособности решить проблемы Греции.

Ранее News.ru сообщал, что лидер правоцентристской партии «Независимые греки» Паннос Камменос заявил, что требует проведения всенародного референдума по вопросу соглашения Афин со Скопье по изменению названия бывшей югославской республики на Северную Македонию.


#греция #правительство #Ципрас
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