Путина просят найти организаторов нарушений на выборах

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В России зафиксированы единичные случаи нарушений на выборах 2018 года. Людей, которые организовали это, «необходимо найти и наказать по закону РФ», заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава ЦИК обратилась с такой просьбой к президенту Владимиру Путину на двусторонней встрече, посвящённой итогам электорального цикла.

Речь идет о неотвратимости наказания, «чтобы впредь неповадно было никому», сказала Памфилова. Она привела в пример неправомерные действия некоторых лиц, по вине которых в 2018 году отменяли выборы, однако таких мер недостаточно.

Глава ЦИК подчеркнула, что личности подозреваемых известны, но комиссия не может брать на себя работу следователей, однако эту ситуацию принципиально важно «довести до ума». Памфилова отметила, что все материалы направлены в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее Элла Памфилова направила генеральному прокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой взять под личный контроль расследование нарушений на муниципальных выборах в сентябре. В частности, речь идёт о так называемых каруселях в подмосковной Балашихе и о подсчёте голосов «с пристрастием» после голосования в Приморском крае, что стало причиной отмены второго тура, писал News.ru.