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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке обозначили намерение обсудить острые вопросы и сделать шаги к улучшению экономических отношений.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24». Он отметил, что настрой решать существующие проблемы со стороны Путина очевиден. Насколько же руководство США уверено в...