ЦИК получила жалобу о возможных фальсификациях подписей в Петербурге
Мария Кузнецова
22:03, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/4f88ffd8-99d9-11e9-9438-fa163e074e61_1024.jpgФото: Алексей Даничев/РИА Новости
Центризбирком получил жалобу о возможных фальсификациях подписей во время кампании по выдвижению кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. Жалоба поступила от председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой.
Эта ситуация у нас на контроле, вопрос находится на проверке в правоохранительных органах, — сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Как писал News.ru, заместителя главы штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу. Она стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района города заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.