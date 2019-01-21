Чубайс «сдался» в споре с Захаровой о бедных россиянах

https://news.ru/storage/news/86523f0ea14f5b964ec5022d4be6a84f/9f0088cb-2897-4536-959a-481d68f08cf2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Анатолий Чубайс

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что «сдался» в споре с представителем МИД РФ Марией Захаровой.

«Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!» — написал Чубайс в Facebook.

Анатолий Чубайс обвинил Марию Захарову в «ловкой подмене» исторической даты, которую он указывал ранее.

Ранее Чубайс и Захарова не сошлись в оценках состояния российской экономики и работе Чубайса в правительстве. Вопрос о бедности населения у Захаровой возник после его речи на Гайдаровском форуме. Там он заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расхода электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности. Руководитель «Роснано» также отметил, что за время его работы в правительстве состояние российской экономики улучшилось. Тогда представитель МИДа призналась, что вспоминает этот период истории страны «с дрожью».

Как писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу УК «Роснано» Анатолия Чубайса признать свой вклад в уровень бедности граждан России. По его словам, Чубайс напрасно пытается выдать за большой успех свои реформы. А депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой прекратить спор.